Prefeitura de Penedo divulga calendário de pagamento do salário de julho

A última semana do mês de julho começa com uma boa notícia para o funcionalismo municipal de Penedo. A partir da próxima segunda-feira, 26, a gestão Crescendo Com Seu Povo inicia o pagamento da folha de pessoal.

O cronograma será aberto para trabalhadores e trabalhadores da faixa denominada Demais Secretarias. Na terça-feira, 27, o pagamento referente ao mês de julho também estará disponível para o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde.

O calendário será concluído na quarta-feira, 28, quando recebem os servidores da Secretaria Municipal de Educação e os aniversariantes do mês, com seu 13º salário depositado na conta bancária.

Pagar o salário dos servidores da Prefeitura de Penedo ainda dentro do mês trabalhado é compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes com toda classe trabalhadora do município.

