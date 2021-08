Prefeitura de Penedo divulga calendário do pagamento de agosto

O pagamento do salário de agosto de todos os servidores da Prefeitura de Penedo e também dos Microempreendedores Individuais (MEIs) que prestam serviço ao município já tem calendário definido.

A folha de pessoal começa a ser paga na próxima quarta-feira, 25, quando as categorias da faixa identificada como Demais Secretarias terão os respectivos vencimentos disponíveis na agência bancária.

Na quinta-feira, 26, recebem trabalhadores e trabalhadoras da Secretaria Municipal de Educação e na sexta-feira, 27, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e os servidores aniversariantes do mês que optaram pela antecipação do 13º salário.

O compromisso da gestão Crescendo Com Seu Povo com o funcionalismos municipal assegura tranquilidade ao funcionário que recebe seu salário ainda dentro do mês trabalhado.

A garantia do direito permite o equilíbrio do orçamento doméstico ao trabalhador que tem a certeza de poder honrar com seus compromissos, o que também faz circular dinheiro no comércio e demais setores econômicos de nossa cidade.

MEIs

Para os MEIs que trabalham para o município, o calendário de quitação do serviço começa em 10 de setembro, para as Demais Secretarias.

No dia 13 recebem os MEIs que atuam para a Secretaria de Serviços Públicos e no dia 14 os prestadores de serviço para a Secretaria Municipal de Educação.

Fonte: Decom – PMP