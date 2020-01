Prefeitura de Penedo divulga edital para processo seletivo da Educação

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Educação, publicou na edição desta sexta-feira, 24 de janeiro, do Diário Oficial do Município, o edital para o Processo Seletivo Simplificado que será realizado para contratação temporária e cadastro de reserva de profissionais de formações diversas.

De acordo com o edital, o certame oferecerá mais de 160 vagas, com jornada de até 40 horas semanais e salários que variam de R$ 1039 a R$ 1400.

Ainda segundo o edital, as inscrições estarão abertas nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, no horário das 08 às 13 horas, na sede da Escola Municipal de Santa Luzia (antigo SENAI), localizada na Avenida Wanderley, próximo a Toca do Índio. O acesso ao local deve ser feito pelo Ginásio, que fica nos fundos da instituição.

O custo da inscrição será a doação de 02 (dois) quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal de cozinha, que serão doados as comunidades carentes.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos autenticados:

– Ficha de inscrição devidamente preenchida indicando a função-atividade em que pleiteia a vaga;

– Declaração de que não possui acúmulo de cargo/função em instituições públicas;

– Carteira de Identidade ou carteira Nacional de Habilitação (Quando o cargo Exigir);

– Cadastro de Pessoa Física – CPF;

– Comprovante de Residência;

– 01 foto 3×4;

– Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (disponível no site do TSE ou cartório eleitoral);

– Xerox do contracheque, portaria de nomeação ou carteira de trabalho (como comprovante de experiência na sala de aula na educação básica ou ficha funcional do candidato);

– Curriculum Vitae (encadernado com documentos comprobatórios).

Somente serão aceitos certificados expedidos desde 2016 aos dias atuais. Para os docentes que irão concorrer ao cargo de Professor de Educação Física, deverá entregar a cópia da carteira do Conselho Regional de Educação Física (CREF), junto com a documentação comprobatória.

No caso de candidato portador de deficiência deverá ser entregue declaração do tipo e grau de deficiência que apresenta, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), juntando documentação comprobatória.

O resultado final da 1ª etapa será publicado até o dia 06 de fevereiro no mural da Prefeitura Municipal de Penedo, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, e nos endereços eletrônicos da mídia local.

O prazo de validade do contrato de prestação de serviços dos aprovados neste Processo Seletivo é de 01 ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante ato próprio de autoridade competente.

Confira o edital clicando AQUI!

Baixe AQUI os formulários para inscrição!

Com Aqui Acontece