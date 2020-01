Prefeitura de Penedo e ACRESC celebram convênio de quase R$ 2 milhões por ano

Buscando ampliar a oferta de serviços aos penedenses que necessitam do Sistema Único de Saúde (SUS), o prefeito de Penedo Marcius Beltrão (PDT), assinou um importante convênio nesta quarta-feira (29). O ato que ocorreu no Gabinete selou mais uma parceria com a Associação Comunitária de Reabilitação e Equoterapia Santa Clara (ACRESC).

Na ordem de R$ 3.832.990,08 (três milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa reais e oito centavos), a iniciativa também busca impedir que pacientes tenham que sair da cidade pela falta da especialidade. Com o convênio, os pacientes terão acesso em Penedo, através do SUS, sendo assistidos pela ACRESC, de atendimento na área de reabilitação física e intelectual.

“Este convênio é de extrema importância, momento que a Prefeitura de Penedo possibilita aos penedenses acesso aos serviços de reabilitação. E o principal, tudo isso dentro da própria cidade. Nossa administração é diferenciada e tem priorizado a Saúde Pública. O nosso papel é facilitar e proporcionar o bem-estar ao nosso povo e isso estamos fazendo com compromisso”, pontuou Marcius Beltrão.

O convênio celebrado entre a Prefeito de Penedo e a Associação Comunitária de Reabilitação e Equoterapia Santa Clara (ACRESC) na ordem de R$ 3.832.990,08 é bianual. Entre as cláusulas, uma estabelece que os recursos só devem ser empregados com a finalidade de reabilitação física e intelectual.

por Roberto Miranda