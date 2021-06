Prefeitura de Penedo e Agência Desenvolve divulgam lista de contemplados com crédito subsidiado

Por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Penedo e a Agência Desenvolve que fornece, entre outras ações, crédito subsidiado para Microempreendedores (ME) e MEIs- Micro Empreendedores individuais, foram aprovados os primeiros 64 empréstimos para esse público no município.

A agência de fomento a economia de Alagoas, tem o objetivo de criar soluções para aceleração do desenvolvimento sustentável com inclusão social e produtiva.

Para divulgação dos beneficiários foi realizada uma LIVE, por meio do Youtube da Prefeitura de Penedo, tendo a frente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo- SEDETUR.

Com isso, a gestão Crescendo Com Seu Povo, tomando todas as medidas de prevenção a Covid-19 convidou para receber os primeiros cheques, apenas uma pequena parte dos beneficiados.

Contando para isso com a presença da equipe da SEDETUR envolvida no trabalho, do Presidente da Desenvolve José Humberto Maurício de Lima e do Prefeito Ronaldo Lopes, entre outros.

Solenidade

O Presidente da Desenvolve, José Humberto Maurício de Lima, afirmou durante a ocasião que esse é um programa inédito em todo o pais, que concede empréstimos subsidiados em condições especiais.

Os beneficiados se pagarem em dia, terão um subsidio de 50%, carência de seis meses, sem a cobrança de juros, já que esses serão pagos ao BNDS- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social pelo Governo de Alagoas.

Já o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pedro Soares, afirmou em sua fala, que os empréstimos ora concedidos para 64 empreendedores, representam a entrada de R$ 216 mil na economia do município, gerando emprego e renda para os Penedenses.

Também destacou que outras 190 propostas ainda estão em análise, nas quais muitas serão aprovadas em breve, representando mais desenvolvimento para o município.

O Prefeito Ronaldo Lopes enfatizou a importância dessa ação por parte da Agência Desenvolve junto aos municípios, na qual Penedo procurou o Governo de Alagoas, quando tomou conhecimento dessa linha de crédito.

“Com essa linha de crédito da Desenvolve poderão ser injetados na economia do município até R$ 700 mil reais, com o valor do empréstimo repassado direto para a conta do beneficiado, sendo de extrema importância em um momento de dificuldades ocasionadas pela pandemia de Covid-19 que continua fazendo vítimas, sendo necessários as medidas restritivas em vigor”, afirmou Ronaldo Lopes.

As micro empresas e o MEIs que tiverem interesse em solicitar seu empréstimo subsidiado devem procurar a Sala do Empreendedor, localizada na sede SEDETUR,, que fica situada na Rua Sete de Setembro, nº 116, Centro Histórico, próxima do Hotel São Francisco.

por Thiago Sobral – Decom PMP