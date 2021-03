Prefeitura de Penedo e Fundação Raimundo Marinho assinam convênio

A Prefeitura de Penedo (PMP) e a Fundação Educacional do Baixo São Francisco Dr. Raimundo Marinho (FEBSFRM) abrem as portas da qualificação profissional e pessoal para funcionários municipais, benefício extensivo para familiares dos servidores.

O Prefeito Ronaldo Lopes e o presidente da Fundação Lucas Romariz Pontes firmaram um convênio nesta terça-feira, 16, parceria que estabelece desconto na matrícula e nas mensalidades dos cursos de nível superior para trabalhadores efetivos, contratados e comissionados da Prefeitura de Penedo.

Além do funcionalismo municipal, a articulação entre PMP e FEBFSRM inclui parentes de 1º e 2º grau dos servidores da Prefeitura de Penedo.

Para ter acesso ao benefício, o funcionário precisa ser aprovado no processo seletivo da fundação cujo acesso ocorre de forma on-line, no seguinte link.

O desconto válido por cinco anos tem percentual de 60% para os aprovados em Administração, Direito, Pedagogia, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Pública.

Para os aprovados em Enfermagem, o percentual de desconto é de 55%.

O convênio prevê que o benefício é assegurando enquanto o funcionário estiver vinculado com a Prefeitura de Penedo, observando ainda a data do pagamento com desconto, até o dia 05 de cada mês.

Em caso de perda do prazo, o valor a ser pago é o praticado sem desconto, acrescido de juros e multa.

