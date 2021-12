Prefeitura de Penedo e Governo de Alagoas investem em mobilidade para zona rural

A zona rural de Penedo está ganhando investimentos que melhoram a qualidade de vida do homem e da mulher do campo, trabalho desenvolvido na gestão Ronaldo Lopes que tem o apoio do Governo de Alagoas.

Além de regularizar a condição do trânsito nas estradas vicinais desde o início da gestão Crescendo Com Seu Povo, trabalho que passou a ser parte do cotidiano da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), a Prefeitura de Penedo tem a parceria do Governador Renan Filho para atender as demandas do meio rural.

O deslocamento dos moradores de diversas localidades penedenses está mais seguro e rápido graças ao programa que pavimenta estradas com asfalto, especialmente na rodovia AL 105, caminho mais próximo entre Penedo e Pindorama cujo projeto foi iniciado quando Ronaldo Lopes coordenou o DER Alagoas.

Agora, a parceria entre os governos municipal e estadual promove mais um benefício para a zona rural de Penedo, corrigindo um antigo problema que afeta a comunidade Ponta Mofina e povoados próximos, entre ele Sítio Nazário, Ilha das Canas e Embrapa.

A primeira ponte no sentido cidade-Ponta Mofina pela rodovia Euclides Idalino está com solução definitiva em curso. A estrutura de madeira está sendo substituída por concreto armado, trabalho que também será feito na ponte conhecida como ‘cabeça de boi’.

Segundo um dos responsáveis pela obra, Erivan Crisóstemos, a execução dever ocorrer em 15 dias, além do tempo necessário para liberação do tráfego de veículos.

Nesse período, o acesso às comunidades da região ribeirinha pode ser feito a partir da rodovia AL 101-Sul, trecho situado próximo de áreas de extração de piçarra e da fazenda Piauí.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP