Prefeitura de Penedo e Ifal ampliam a Educação para Jovens e Adultos (EJA)

Quem está concluindo o Ensino Fundamental por meio do programa EJA (Educação para Jovens e Adultos) em escolas da Prefeitura de Penedo poderá fazer o Ensino Médio, junto com um curso profissionalizante, no Instituto Federal de Alagoas (Ifal).

O avanço em educação básica e profissional é resultado do acordo de cooperação firmado entre os governos federal e municipal que efetiva, em Penedo, o Proeja (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica).

Parceria

A princípio, a parceria atenderá estudantes da Educação para Jovens e Adultos matriculados na Escola Municipal Vereador Manoel Soares de Melo. A escolha é consequência da disponibilidade do público a ser atendido, ou seja, concluintes da última etapa da EJA para o Ensino Fundamental.

Em 2020, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) matriculou 284 pessoas na EJA na EMEB Vereador Manoel Soares de Melo, unidade que concentra a oferta na cidade. Na zona rural, a EJA acontece na Escola Hanna Bertholet. As duas disponibilizam todas as etapas do programa, da alfabetização até a conclusão do Ensino Fundamental.

Além disso, estudantes da modalidade Educação Especial cursam EJA na Escola Municipal Maria Helena de Carvalho, oferta que comprova o trabalho de inclusão social desenvolvido pela Semed Penedo.

A Secretária Municipal de Educação, Cíntya Alves, destacou na divulgação do acordo pelo Ifal o fato de Penedo ter sido um dos oito municípios contemplados com o Proeja, em Alagoas, ampliando os horizontes de jovens e adultos que não tiveram acesso à educação básica em idade regular ou que, por diferentes razões, abandonaram a escola.

Cooperação

“Vemos nesse acordo de cooperação mútua mais uma oportunidade de estreitar os laços com o Ifal, trabalhar em parceria e trocar experiências para o fortalecimento da EJA no município. Tenho certeza de que será uma ótima experiência”, declarou Cíntya Alves para a assessoria do Ifal Penedo.

O acordo de cooperação entre prefeitura e instituto federal prevê um ano para o desenvolvimento do curso, sendo prorrogável por mais um ano, caso seja do interesse da Prefeitura de Penedo e do Ifal.

