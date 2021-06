Prefeitura de Penedo entrega EPIs para pessoal que faz a coleta do lixo

Trabalhadores que fazem a coleta de lixo em Penedo receberam nesta sexta-feira, 11, novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para realizar o serviço essencial.

Devidamente fardados e protegidos com luvas, botas, meiões e boné adequados ao trabalho, os garis da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) tiveram a oportunidade de conversar diretamente com o Prefeito Ronaldo Lopes.

Ao lado do Secretário Ivo Costa, o gestor penedense falou sobre mais um avanço proporcionado ao servidor público durante a gestão Crescendo Com Seu `Povo.

“A partir de agora, todo o nosso pessoal que trabalha nas ruas de Penedo está devidamente protegido, como deve ser”, ressalta Ronaldo Lopes.

Atuando há oito anos como gari em Penedo, Ronaldo Albuquerque agradeceu a atenção do prefeito e do Secretário Ivo Costa – ambos engenheiros civis por formação – e comentou a importância da utilização dos EPIs no dia a dia da rotina dos garis.

“Tem gente que coloca material cortante no lixo e muito gari já sofreu acidente por causa disso. A gente pede para que a população identifique se tem vidro ou algum tipo de material que pode causar corte, mas nem todo mundo tem esse cuidado, então o EPI correto é muito importante para nos proteger”, destacou o trabalhador.

Além dos garis da SEMSP que haviam recebido EPI há três anos, em breve outras categorias também estarão com equipamentos de proteção novos e apropriados ao trabalho que cada uma desenvolve.

por Fernando Vinícius – Decom PMP