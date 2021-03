Prefeitura de Penedo faz segunda entrega do Cartão CRIA

O maior programa de distribuição de renda criado pelo Governo de Alagoas já está atendendo mais de 300 famílias em Penedo. Nesta terça-feira, 30, o Programa Criança Alagoana (CRIA) chegou às mãos de novas beneficiárias, ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

A parceria entre os governos estadual e municipal atende pessoas como Edvânia Silva de Oliveira, 29 anos, gestante do segundo filho. Desempregada e residente na comunidade Cooperativa 2º Núcleo, ela recebeu o Cartão CRIA do Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes.

“Eu vou usar o dinheiro para completar o enxoval”, disse Edvânia, casada com trabalhador que sobrevive de serviços eventuais. A inclusão no CRIA acrescenta mais cem reais à renda mensal da família.

Para evitar aglomeração na sede da SEMDSH, o Secretário Rafael Ferreira informa que a entrega do Cartão CRIA também ocorrerá nas sedes dos CRAS e na do CREAS, conforme contato direto entre a coordenação local do Programa e as beneficiárias.

Jhotania Matos, coordenadora do CRIA em Penedo, acrescenta que há mulheres cujo contato telefônico informado no cadastro não está correspondendo, beneficiárias que serão procuradas no endereço informado na mesma ficha de dados pessoais.

O Prefeito Ronaldo Lopes destaca que, além de auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social, a transferência de renda injeta recursos na economia de Penedo, onde as compras de alimentos e produtos para as crianças ocorre.

por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP

Foto Deywesson Duarte – Decom PMP