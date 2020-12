Prefeitura de Penedo inaugura Escola Professor Wilton Lucena nesta sexta-feira, 18

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), inaugura nesta sexta-feira (18), a Escola Municipal de Educação Básica Professor Wilton Lucena.

Com recursos originários do precatório do Fundef, a nova unidade de ensino foi construída nas proximidades do Residencial Mata Atlântica, no Bairro Raimundo Marinho.

No total foram investidos R$ 4.232.315, 49 (quatro milhões, duzentos e trinta e dois mil, 315 reais e 49 centavos) na construção da escola dotada equipada com sete salas de aula (cinco normais e duas especiais); laboratório de informática; biblioteca; sala de vídeo; auditório; banheiro para funcionários (masculino e feminino) e banheiro para cadeirantes ou pessoas com pouca mobilidade.

A Escola Wilton Lucena dispõe ainda de módulo sanitário masculino e feminino para estudantes; cozinha com dispensa, depósito de material de limpeza e área de serviços incorporada no mesmos setor; banheiro próximo da cozinha para funcionários do setor; sala de direção com almoxarifado integrado; secretaria; sala de coordenação; sala dos professores e dois pátios, sendo o coberto com mais de 200 m² de área 203,96 m² e o descoberto com área de 424,49m².

Além da nova escola, o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes viabilizou a reforma da Creche Lúcia Nogueira. Localizada ao lado da EMEB Professor Wilton Lucena, a reforma da creche também será entregue na sexta-feira, 18.

A gestão Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura construiu ou reformou unidades da rede municipal, ampliando e modernizando escolas que ganharam novos equipamentos, material didático-pedagógico e salas climatizadas, avanços que proporcionam melhor rendimento, tanto para professores quanto para estudantes.

Com esses investimentos estruturais e uma administração direcionada a administração Marcius Beltrão/ Ronaldo Lopes promoveu a melhoria continua dos índices do IDEB, construção de quadras e ginásios poliesportivos, merenda escolar de qualidade, aquisição de equipamentos, fardamentos, escolares, livros didáticos entre outros.

Creche Lucia Nogueira Moreira

Nesse mesmo dia, a Secretaria Municipal de Educação entrega a reforma da Escola Municipal de Educação Infantil Lucia Nogueira Moreira, também localizada no mesmo bairro, sendo investidos na manutenção predial R$ 522.134, 54.

Na reforma foram incluídos os seguintes serviços: troca de esquadrias danificadas, instalação de tubulação de gás, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, impermeabilização de calhas, recuperação da rede hidro sanitária e elétrica, pintura geral, novos armários para as salas de aula, revisão do telhado, novo parque infantil, entre outros reparos.

por Thiago Sobral – Decom/PMP