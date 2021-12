Prefeitura de Penedo inaugura primeira etapa do Programa Meu Bairro Melhor

A Prefeitura de Penedo inaugura na próxima quinta-feira, 09, a primeira fase do Programa Meu Bairro Melhor, lançado pelo Prefeito Ronaldo Lopes para melhorar a qualidade de vida dos penedenses.

A entrega das obras realizadas na comunidade remanescente quilombola Oiteiro, o bairro Senhor do Bonfim, acontece a partir das 17 horas, na praça que ganhou brinquedos infantis, iluminação com lâmpadas de LED, equipamentos para prática de exercícios, ponto de entrega voluntária de lixo descartável e mais investimentos que viabilizam o convívio social dos moradores.

Por meio das Secretarias Municipais de Serviços Públicos e Meio Ambiente, a gestão Crescendo Com Seu Povo recuperou o logradouro público e outros espaços do Oiteiro, viabilizando melhorias em acessibilidade e mobilidade urbana, inclusive para pedestres.

O trecho entre a rodovia Mário Freire Leahy e o Oiteiro ganhou calçadas arborizadas e piso táctil para orientar o deslocamento de pessoas com deficiência visual.

A Prefeitura de Penedo também recuperou o pavimentos de várias ruas da comunidade, assim como do passeio público, obras que serão realizadas em outros bairros de Penedo de forma gradativa e planejada.

Os serviços do Meu Bairro Melhor não param e estão revitalizando o Mirante do Oiteiro e a quadra poliesportiva, reivindicações antigas dos moradores que estão sendo atendidas por determinação do Prefeito Ronaldo Lopes.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP