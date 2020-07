Prefeitura de Penedo informa disponibilidade de cursos online e gratuitos

Uma das maneiras de superar os estresses do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus é a busca pela qualificação pessoal. Por isso, o Projeto Lapidando Mentes – uma iniciativa da Diretoria da Juventude da Prefeitura de Penedo – informa a disponibilidade de cursos profissionalizantes online e gratuitos.

O aprimoramento está disponível na página https://www.escolavirtual.gov.br/, ambiente virtual de responsabilidade da União que oferta atualmente 172 cursos, oportunidades gratuitas de aprendizado, distribuídas em 16 diferentes áreas do conhecimento.

“Essa plataforma é de fácil utilização, com vídeos explicativos e uma oferta bastante diversificada de cursos. Qualquer pessoa pode dar um up-grade no seu currículo, basta acessar a Escola Virtual e criar a sua conta para ter fazer os cursos, gerando um cadastro depois de informar o seu e-mail e CPF”, explica Cleyton Porfírio, Diretor do departamento vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (SEMCLEJ).

Lapidando Mentes

Criador do projeto Lapidando Mentes, Cleyton Porfírio reforça o compromisso institucional em captar e divulgar oportunidades, recursos ou benefícios para que os jovens adquiram mais conhecimento e se qualifiquem para o mercado de trabalho, destacando que a Escola Virtual não se restringe ao público jovem ou adolescente.

“Sabemos que a pandemia do novo coronavírus está afetando a instrução formal da juventude e também causando desemprego, depressão, então essas oportunidades de aprendizado profissional da Escola Virtual, com certificação e gratuita, deve ser aproveitada”, explica Porfírio, frisando que, além de ministérios, há cursos oferecidos por outros órgãos do governo federal e entidades parceiras do setor privado.

Para saber mais sobre a Escola Virtual do governo brasileiro e escolher a área que tem mais afinidade com seus interesses, basta clicar aqui

Quem quiser mais detalhes, pode entrar em contato com o Diretor do Departamento Municipal da Juventude, Cleyton Porfírio, pelo telefone 99604-0982.

por Fernando Vinícius – Decom PMP