Prefeitura de Penedo inicia entrega de novas escolas

O governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes inaugurou a primeira de cinco novas escolas para a população de Penedo. Os investimentos começaram a ser entregues nesta sexta-feira, 18, no bairro Raimundo Marinho, onde foi construída a Escola Municipal de Educação Básica Professor Wilton Lisboa Lucena.

“Poucas escolas particulares daqui de Alagoas têm o padrão de excelência como este aqui. São oito salas de aula, auditório, sala de reforço para alunos que têm dificuldade de aprendizado”, frisou o Prefeito Marcius Beltrão alguns aspectos da escola modelo erguida pela gestão que recebeu o Selo Unicef e ultrapassou as metas para o Ideb 2019.

O gestor que encerra seu terceiro mandato inaugurando escolas e uma vila olímpica agradeceu a cooperação do funcionalismo municipal. “Sem vocês, nada disso seria possível”, afirmou Marcius Beltrão.

O Vice-Prefeito Ronaldo Lopes destacou a parceria com o governo de Alagoas, mencionando as obras de drenagem e pavimentação de vias públicas em Penedo. Uma delas, a Rua Belo Horizonte, já está sendo asfaltada, facilitando o acesso para a Escola Professor Wilton Lucena e a Creche Lúcia Nogueira, unidades vizinhas que atendem principalmente moradores do bairro Raimundo Marinho.

“As pessoas que moram aqui precisavam estudar em escolas de outros bairros e agora têm uma escola bem próxima de sua moradia, de sua família”, completou o sucessor de Marcius Beltrão, frisando que a evolução está além da melhor estrutura física e dos equipamentos novos e modernos.

O progresso na rede pública de educação é comprovado principalmente pela melhoria da qualidade do ensino, comprovada com os avanços no Ideb de Penedo, disse Lopes.

O Secretário Estadual de Educação, Fábio Guedes, enalteceu a conquista do Selo Unicef e os avanços no Ideb em Penedo, elogiando a conclusão de um governo com a entrega de escolas.

“É muito simbólico porque mostra a preocupação, em todo momento, do começo ao fim, com a educação das crianças”, afirmou, frisando o trabalho de colaboração que há entre os governos estadual e municipal.

Prefeito eleito em Coruripe, o ainda deputado estadual Marcelo Beltrão frisou a importância de políticos comprometidos com o povo. “Nós gestores públicos temos essa função importante de dar educação de qualidade às pessoas que mais precisam”, acrescentando a necessidade de zelo por parte da população.

A Secretária Municipal de Educação, Cíntya Alves, falou da satisfação de encerrar uma gestão com tantos resultados positivos e inaugurando obras. Além de novas escolas e ginásios poliesportivos, a Prefeitura de Penedo recuperou e ampliou unidades da rede. ”Não é fácil, é preciso ter um gestor comprometido”, parabenizando o quadro de servidores da Semed pela vitória que é de todos, afirmou a gestora da pasta.

Autor do projeto de lei que homenageou o Professor Wilton Lucena, o vereador José Carlos Vicente (Macaxeira) externou sua gratidão pelo apoio dos colegas parlamentares e comentou que a escolha era mínima diante da contribuição do educador para Penedo.

Filho do Professor Wilton, Ailson Nicácio Lucena fez um breve perfil de seu perfil de seu pai, um cidadão íntegro, de espírito criativo e entusiasta sobre Penedo. O homenageado atuou em diversas instituições de ensino e dedicava-se ao magistério com paixão.

“Ver seu nome estampado na fachada dessa belíssima escola me enche de esperança de que consigamos, através da democratização do acesso à educação e fomento de políticas públicas, formar gerações conscientes de seu papel que o mundo contemporâneo nos impõe”, afirmou Aílson Lucena.

Após os pronunciamentos, os participantes da solenidade promovida pela Prefeitura de Penedo visitaram as dependências da escola e da creche Lúcia Nogueira, vizinha da unidade de ensino e também contemplada com diversas melhorias em infraestrutura e material didático-pedagógico.

