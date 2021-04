Prefeitura de Penedo inicia pagamento do salário de abril e informa datas para MEI

A Prefeitura de Penedo inicia nesta quarta-feira (28), o pagamento do salário do mês de abril para todos os trabalhadores da municipalidade, efetivos e contratados.

Para evitar aglomerações nos bancos, o pessoal que trabalha em setores que não são diretamente ligados às secretarias municipais de Saúde e de Educação recebe amanhã.

Já os servidores da Secretaria Municipal de Educação recebem na quinta-feira (29) e os da Secretaria Municipal de Saúde tem salário na conta a partir de sexta-feira (30).

Pagar o funcionalismo municipal em dia e ainda dentro do mês trabalhado é um compromisso do governo Ronaldo Lopes/João Lucas que garante ainda a circulação de dinheiro em diversos setores do município, principalmente o comércio.

O último dia útil de abril também foi programado para o pagamento do 13º salário dos funcionários públicos que fazem aniversário no mês, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.681/2019.

Quem preferir receber seu 13º somente em dezembro, deve informar à Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ) com 90 dias de antecedência de sua data de nascimento.

MEI

Em relação aos Micro Empreendedores Individuais (MEIs) que prestam serviço à Prefeitura de Penedo, o calendário de pagamento referente a abril também está definido.

Quem trabalha para setores que recebem a denominação Demais Secretarias recebe no dia 07 de maio. No dia 10, tem dinheiro na conta para os MEIs que atuam na Secretaria Municipal de Serviços Públicos; no dia estará disponível para MEI da Secretaria Municipal de Saúde e no dia 12 de maio para MEI da Educação.

Fonte: Decom – PMP