Prefeitura de Penedo inicia pagamento do salário de maio

A Prefeitura de Penedo inicia amanhã (quarta-feira, 26), o pagamento do salário de maio para o funcionalismo municipal.

O calendário de quitação da folha de pessoal ainda dentro do mês trabalhado é um compromisso da gestão Crescendo Com Seu Povo.

Nesta quarta, 26, recebe o pessoal classificado como ‘Demais Secretarias’, identificação para quem não atua nas pastas de Saúde e Educação.

Os funcionários das referidas secretarias recebem na quinta-feira, 27, – data reservada para Educação – e na sexta-feira, 28, dia do pessoal da Saúde sacar seu merecido vencimento nas agências bancárias.

Pagar o funcionalismo municipal em dia mostra o respeito do governo Ronaldo Lopes/João Lucas com a classe trabalhadora, política pública que também assegura a circulação de dinheiro em diversos setores do município, principalmente o comércio.

Servidores da Prefeitura de Penedo nascidos em maio também recebem seu 13º salário no último dia útil desta semana.

Quem preferir receber o 13º somente em dezembro deve informar à Secretaria Municipal de Fazenda com, no mínimo, 90 dias de antecedência de sua data de nascimento, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.68/2019.

