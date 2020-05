Prefeitura de Penedo inicia pagamento do salário referente ao mês de maio

Antes do fim do mês, salário na conta do servidor. Assim tem sido desde o início do governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes, compromisso honrado com o funcionalismo municipal que assegura tranquilidade financeira para os servidores da Prefeitura de Penedo e, consequentemente, o comércio local.

O pagamento referente a maio para o funcionalismo municipal penedense, dentro do mês trabalhado, começa nesta terça-feira (26). Recebem primeiro os servidores que não estão lotados nas secretarias de Educação ou de Saúde, pessoal identificado no card da divulgação do calendário, publicado nas redes sociais, como Demais Secretarias.

Na quarta-feira, 27, recebem os trabalhadores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). A quinta-feira, 28, foi destinada ao pagamento do 13º salário para funcionário aniversariante em maio, conforme prevê a Lei Municipal nº 1.681/2019.

O calendário de mais um mês de salário pago em dia, pelo governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, será concluído na sexta-feira, 29, data do pagamento aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

por Fernando Vinícius – Decom PMP