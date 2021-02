Prefeitura de Penedo instala lâmpadas de LED para eficiência energética

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), está instalando na cidade novas lâmpadas de LED, mais econômicas e também mais bonitas, deixando a cidade com um novo visual.

O trabalho é fruto da parceria com a Equatorial Energia Alagoas, empresa que fornece energia elétrica para todo o estado. O foco da ação é a eficiência energética, que proporciona mais economia e uma iluminação de melhor qualidade.

A melhoria da qualidade da iluminação pública proporcionada pelas lâmpadas de LED é obtida graças a tecnológica do equipamento que substituiu as lâmpadas de vapor de sódio, estas responsáveis por gastar mais energia elétrica, iluminando menos e com maior custo de manutenção.

A substituição começou pela Avenida Getúlio Vargas, prosseguindo para o Largo de Fátima e segue cronograma definido pela SEMSP Penedo, contemplando ruas de diversos bairros. Ao todo, estão sendo instaladas 1200 lâmpadas de LED.

Para o Prefeito Ronaldo Lopes a manutenção de uma iluminação pública de qualidade em Penedo tem uma importância fundamental, com a instalação das novas lâmpadas e luminárias de LED sendo mais uma ação da Prefeitura de Penedo nesse sentido.

“Nossa meta é colocar em 100% das ruas e povoados de Penedo. As praças de nosso município também serão contempladas, por isso temos nos reunidos com pessoal da Equatorial para reivindicar melhorias para as redes de alta e baixa tensão, o que também será feito. As 1.200 lâmpadas de LED foram doadas pela empresa, porém com a economia em energia elétrica gerada pelas novas lâmpadas, compraremos novas luminárias para avançarmos com a substituição ”, informa Ronaldo Lopes.

Serviços Públicos

De acordo com a SEMSP Penedo, que tem a frente o engenheiro civil Ivo Costa, além das lâmpadas propriamente ditas, são substituídos diversos componentes de iluminação pública.

A Avenida Getúlio Vargas, orla ribeirinha e diversas vias do Centro Histórico, assim como ruas de outros bairros, estão sendo contemplados nessa mesma etapa da ação, incluindo os bairros Santa Luzia, Senhor do Bonfim, Dom Constantino, Santo Antônio e Raimundo Marinho.

Outra ação da Secretaria de Serviços Públicos de Penedo relacionada a iluminação é a manutenção de todos os pontos defeituosos, nas zonas urbanas e rural, na qual estão sendo substituídos componentes em cerca de 600 postes.

Com isso, a iluminação pública em Penedo, na gestão Ronaldo Lopes/ João Lucas recebe uma atenção especial, tornando Penedo uma cidade ainda mais bonita e iluminada.

Eficiência Energética

Os novos conjuntos de iluminação pública instalados nas ruas e avenidas de Penedo proporcionam uma economia de até 70% do gasto com energia elétrica, iluminando com mais eficiência os logradouros públicos onde foram instaladas.

As lâmpadas de LED acendem imediatamente, são mais confortáveis para a visão humana, realçam as cores, não emitem calor e raios IV e UV, além de serem menos agressivas ao meio ambiente, quando descartadas.

Estatísticas da Abrasi – Associação Brasileira de Serviços de Iluminação Urbana, apontam que a iluminação pública da maioria das cidades brasileiras ainda utiliza lâmpadas de vapor de sódio.

Dessa forma, Penedo entra na vanguarda também no quesito iluminação pública, com diversas localidades contempladas com as lâmpadas de LED. Destacando-se também que esse mesmo equipamento já foi instalado anteriormente na Avenida Antônio Cândido Toledo e no Largo de São Gonçalo, recentemente restaurado e requalificado.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)