Prefeitura de Penedo instala novas lixeiras na orla do Bairro Santo Antônio

Para reduzir o descarte irregular de lixo na cidade, a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) vai instalar 200 novas lixeiras em diversas ruas do município.

A instalação começou na última terça-feira (26), quando 30 lixeiras foram colocadas na Orla do Barro Vermelho, no Bairro Santo Antônio. A ação também ocorrerá em diversos pontos da cidade onde há maior fluxo de pessoas como praças, avenidas, canteiros e outros locais públicos.

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gustavo Alencar, o primeiro ponto contemplado foi a Orla do Barro Vermelho, pois no local havia problemas recorrentes de descarte irregular de lixo.

“Vamos colocar lixeiras em toda a cidade, em pontos estratégicos. Depois do Barro Vermelho, vamos para toda a orla da cidade e outras praças. Inicialmente colocaremos 200 unidades e havendo necessidade, vamos aumentar essa quantidade”, explica Gustavo Alencar.

O serviço reforça as ações de limpeza junto à comunidade, conscientizando a população para que o lixo seja descartado em local adequado, contribuindo assim com o meio ambiente.

A Prefeitura de Penedo pede a colaboração de todos os penedenses para que preservem as lixeiras e as utilizem corretamente, deixando a cidade cada vez mais limpa e bem cuidada.

Além das lixeiras, foram instalados diversos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) da coleta seletiva para o devido descarte dos resíduos que podem ser reciclados. Nos pontos, podem ser descartados materiais como papel, vidro, metal e plástico.

A coleta seletiva é feita pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – Recicla Penedo. Confira aqui os pontos de coleta na cidade: https://penedo.al.gov.br/coleta-seletiva-de-lixo/.

por Janyelle Vieira – DECOM PMP