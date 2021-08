Prefeitura de Penedo já distribuiu mais de 140 toneladas de alimentos da agricultura familiar nas escolas

Alimentos de qualidade na merenda da rede pública municipal, todos produzidos por famílias da zona rural de Penedo.

O resultado da política pública adaptada pela Prefeitura de Penedo à pandemia de Covid-19 assegura a continuidade da assistência para estudantes e também ao agricultor penedense, fornecedor de aproximadamente toneladas de itens para a Secretaria Municipal de Educação (Semed) somente em 2021.

Os alimentos colhidos nos povoados penedenses e entregues até 05 de agosto são resultado da prioridade da compra, por meio de chamada pública, para agricultores organizados por meio de associações que atendem as exigências do procedimento.

Crescendo Com Seu Povo

Na forma da lei, a gestão Crescendo Com Seu Povo investiu R$ 442.066,00 na zona rural de Penedo, comprando frutas, legumes, raízes e alimentos prontos para consumo (bolos, taipoca e beiju), somente para a merenda escolar.

Pela primeira vez na história do município, a Semed destina 55% da verba específica para alimentação escolar para a agricultura familiar penedense, atendendo aos critérios prioritários de investir na economia local, adquirindo produtos in natura ou de baixo processamento que podem ser incluídos no cardápio da merenda escolar.

O avanço também é resultado do apoio técnico e operacional disponibilizado ao agricultor local por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada), a partir da gestão na pasta do servidor aposentado da Embrapa, empresário e vereador penedense Manoel Messias Lima, o Messias da Filó.

Geração de emprego e renda

Trabalhando para que o poder público atenda aos que mais precisam, o Prefeito Ronaldo Lopes assegura a geração de emprego e renda para o homem e a mulher do campo, beneficiando ainda alunos e alunas com alimentos saudáveis, inclusive durante a pandemia de Covid.

O sistema de entrega dos kits de alimentação aos pais ou responsáveis pelos estudantes foi adotado em 2020, último ano do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, por conta da suspensão das aulas presenciais.

Este ano, praticamente 80 toneladas de frutas chegaram até a casa de famílias penedenses de baixa renda graças ao compromisso da gestão com o povo de Penedo.

Macaxeira e inhame totalizaram 21 toneladas e 800 quilos das raízes retiradas das roças para a residência de alunos e alunas da Semed, além de tapioca (dez toneladas), bolos (1,8 tonelada), beiju (14,2 toneladas) e batata-doce (9,4 toneladas).

Cesta de Cereais

Além dos itens produzidos na zona rural de Penedo, a Semed reforça as dispensas de pais e estudantes com arroz, feijão, leite em pó, proteína de soja, macarrão e biscoitos.

A distribuição da chamada ‘cesta de cereais’ começou em julho e é resultado do processo licitatório que gerou a produção de 8.537 kits, alimentos que começaram a ser entregues, ainda que as empresas fornecedoras não tenham cumprido o contrato integralmente.

“Dos quatro fornecedores que iriam fornecer esses alimentos, um pediu desistência do contrato e três alegaram necessidade de reajuste de preços e se recusaram a fornecer fubá, açúcar, café, extrato de tomate, óleo e farinha”, explica Carla Sampaio, nutricionista da Semed Penedo, acrescentando que a situação foi encaminhada para a Procuradoria Geral do Município.

por Fernando Vinícius – Decom PMP