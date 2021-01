Prefeitura de Penedo já tem plano para vacinação contra Covid-19 elaborado

Estoque de seringas garantido, salas para vacinação registradas no Ministério da Saúde e rede de refrigeração compatível para armazenar doses de vacina. Os requisitos básicos para desenvolver campanhas de vacinação existem em Penedo e garantem a elaboração do plano que imunizará a população contra a Covid-19.

A operacionalização da medida de maior eficácia contra a doença que já tirou a vida de mais de 200 mil pessoas, no Brasil, está pronta na cidade histórica.

“O nosso plano será apresentado ao Prefeito Ronaldo Lopes na próxima segunda-feira, no período da tarde, porque pela manhã iremos participar do primeiro treinamento do governo federal sobre os aplicativos de cadastro e isso será também incluído no plano”, explica Guilherme Lopes, Secretário Municipal de Saúde.

“A gente já tem as salas de vacinação cadastradas no sistema de informação do Ministério da Saúde e isso é indispensável para o recebimento de imunobiológicos e o registro das pessoas vacinadas”, acrescenta o gestor da SEMS Penedo.

Outro aspecto fundamental que habilita Penedo na promoção de campanhas que salvam vidas são as câmaras refrigeradas. A rede local tem capacidade para armazenar 50 mil doses de vacina, com gerador que assegura a manutenção de temperatura adequada por até 48 horas, em caso de queda de energia.

Por conta dessa condição, a Secretaria Municipal de Saúde de Penedo tem estrutura para dar suporte às cidades vizinhas, entre elas Igreja Nova e Porto Real do Colégio.

Guilherme Lopes acrescenta que a quantidade de seringas disponível em Penedo é suficiente para a primeira fase de vacinação, trabalho que deverá ocorrer em local específico, seguindo a ordem de prioridade estabelecida como padrão. “Já estamos preparados, de fato, para receber as vacinas contra o novo coronavírus”, concluiu o Secretário de Saúde de Penedo.

