Prefeitura de Penedo lança cadastro para artistas e produtores culturais receberem auxílio

A aprovação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, pelo Congresso Nacional, trouxe esperança para artistas e produtores culturais de baixa renda que não conseguiram receber o auxílio emergencial criado em função da pandemia do coronavírus (Covid-19).

O repasse mensal no valor de R$ 600,00 ainda depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro e atenderá quem trabalha no setor cultural há pelo menos dois anos, desde que não tenha emprego formal, seguro-desemprego ou receba benefício de programa de transferência de renda, exceto o Bolsa Família.

De autoria da deputada Jandira Feghali (PC do B/RJ), a Lei Aldir Blanc limita o benefício para dois membros da mesma família, sendo que mulher que mantém a casa sozinha receberá o valor em dobro.

Cadastro

Considerando que a base de dados para seleção de beneficiados pelo auxílio emergencial é a lista do CadÚnico, as prefeituras precisam ter um cadastro local de artistas e produtores culturais, ferramenta que a Prefeitura de Penedo já disponibiliza desde o ano passado.

Por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej), todo artista, artesão ou grupo cultural de Penedo pode ter sua atividade registrada no cadastro online.

Confira aqui o Programa de Cadastramento Cultural lançada pela Prefeitura de Penedo

O mapeamento cultural de artesãos e artistas penedenses é atualizado, ferramenta cujas informações já servem para o trabalho que ganha reforço com mais um endereço para inscrição gratuita

Para acessar o cadastro, clique no link https://penedo.al.gov.br/cadastro-cultural/

por Fernando Vinícius – Decom PMP