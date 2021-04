Prefeitura de Penedo lança programa Meu Bairro Melhor

Um programa de governo criado para melhorar a qualidade de vida da população será lançado em Penedo. Na próxima quarta-feira, 07, o Prefeito Ronaldo Lopes e o Vice-Prefeito João Lucas iniciam os trabalhos em uma comunidade tradicional da cidade histórica.

Os primeiros investimentos do programa Meu Bairro Melhor serão feitos no Senhor do Bonfim, nome oficial da localidade remanescente quilombola Oiteiro.

Os serviços realizados com recursos próprios da Prefeitura de Penedo irão revitalizar o Mirante do Cristo, ponto atrativo turístico da comunidade que também terá outro apelo atendido: a recuperação de sua quadra de esportes.

Por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a gestão também urbanizará o acesso entre a Rodovia Mário Freire Leahy e o Oiteiro, inclusive com calçada, passeio público que terá acessibilidade e piso tátil.

A praça principal do Oiteiro será reformada, ação que caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), pasta que também ampliará a arborização do bairro Senhor do Bonfim.

Em parceria com a empresa Equatorial Energia, a Prefeitura de Penedo substituirá as lâmpadas de vapor da rede pública por lâmpadas de LED, equipamento de melhor qualidade, durabilidade e menor custo.

O programa Meu Bairro Melhor será uma ação permanente da gestão Crescendo Com Seu Povo, governo comprometido com a população e que está fazendo de Penedo uma cidade cada vez melhor de se morar, mais digna e com melhor qualidade em vida para todos.

por Fernando Vinícius – Decom PMP