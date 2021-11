Prefeitura de Penedo leva vacina contra Covid-19 para escolas da zona rural

Proteger a população contra o coronavírus é obrigação do poder público que a Prefeitura de Penedo cumpre à risca. São mais de 71 mil doses de vacina aplicadas na população até quarta-feira, 03, assistência integrada que envolve ações de busca ativa, atendimento domiciliar, vacinação em massa na central estendida para a zona rural.

A ampliação da cobertura vacinal pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) atende estudantes da rede pública municipal, trabalho iniciado nos povoados e que também imuniza adultos, facilitando o acesso à segunda dose (D2) da proteção contra a doença sem óbito registrado em Penedo desde 15 de julho.

Apressada por conta das tarefas do lar, Genilda dos Santos Teixeira, 49 anos, pegou seu cartão de vacina e foi até a Escola Municipal Paulo VI na manhã desta quinta-feira, 04. Entre estudantes da unidade de ensino situada na comunidade Cooperativa 2, a dona de casa recebeu a dose que perdeu a data do agendamento por estar gripada, conforme declarou.

Quem conseguiu completar a imunização na central de vacinação que funciona na cidade foi Mônica Ribeiro, merendeira da Escola Paulo VI e também moradora da Cooperativa 2. Ela conta que levou sua filha Ana Karoliny na ocasião, mas a adolescente de 13 anos não recebeu a primeira vacina porque havia muita gente no local que estava com fluxo tranquilo para D2.

Hoje, Ana tomou a sua 1ª dose de vacina contra Covid-19, na escola onde cursa o 7º ano. Ela diz que soube da vacinação no grupo de Whatsapp criado pela direção da Paulo VI desde o início da pandemia para facilitar a comunicação com estudantes e pais/responsáveis, assim como o envio de tarefas devido à suspensão das aulas presenciais.

A retomada gradual das atividades no ambiente escolar ainda é restrita para turmas da EJA, 5º e do 9º ano em Penedo. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibilizou transporte para que estudantes das demais turmas, com idade entre 12 e 17 anos, também fossem vacinados, todos devidamente autorizados por seus familiares.

“Assim que concluirmos a vacinação nas escolas da Prefeitura de Penedo situadas na zona rural, nós vamos realizar esse trabalho na cidade. Depois, será a vez dos estudantes da rede estadual e privada. Já conseguimos atender 62% dessa faixa etária e a meta é avançar cada vez mais porque o nosso trabalho não para”, explica o Secretário de Saúde Guilherme Lopes.

A ação inovadora da gestão Crescendo Com Seu Povo comprova a atenção do Prefeito Ronaldo Lopes com a zona rural do município e mereceu cobertura da TV Gazeta de Alagoas, matéria que deverá ser veiculada logo mais à noite, no AL TV segunda edição.

por Fernando Vinícius