Prefeitura de Penedo oferece apoio técnico ao homem do campo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA), oferece apoio técnico ao homem do campo penedense, assistência que incentiva a produção com orientação especializada e uso de máquinas e implementos agrícolas.

O trabalho é desenvolvido por equipe formada por técnicos agrícolas, engenheiro agrônomo, dentre outros profissionais, com acompanhamento regular aos pequenos produtores rurais que estão sendo beneficiados com projetos como Feira da Agricultura Familiar e as vendas para o PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Um dos agricultores que receberam a visita técnica da SEMADA Penedo foi Expedito Antônio dos Santos, mais conhecido como Seu Nenê.

Ele planta 17 tarefas de terra, entre mamão, banana, cajá, dentre outras variedades, no antigo Projeto Amanhã, localizado nas imediações do Povoado Ponta Mofina e comercializa a produção na Feira da Agricultura Familiar.

Seu Nenê destaca a importância de ações dessa natureza por parte da Prefeitura de Penedo, salientando que tem à disposição máquinas como trator e caçamba, disponibilizadas pela municipalidade.

“Apesar dos problemas relacionados com a pandemia de Covid-19, não podemos ficar parado e a Prefeitura nos ajuda muito nisso. Nasci para trabalhar com agricultura e gosto muito, pois cura minhas dores e é um remédio para vida”, afirmou seu Nenê.

Apoio Técnico

De acordo com o Engenheiro Agrônomo Luís Alberto Barros, integrante da equipe técnica da SEMADA Penedo, que tem a frente o Secretário Pedro Felipe Queiroz de Azevedo Santos, está sendo realizado um diagnóstico da Agricultura Familiar em toda zona rural do município.

Dessa forma, estão sendo visitados agricultores familiares para oferecer toda assistência técnica necessária e colocar a estrutura existente em benefício do Agricultor Familiar.

“Uma das prioridades da gestão Ronaldo Lopes/ João Lucas é chegar junto ao homem do campo, por isso estamos fazendo esse trabalho, oferecendo o auxílio necessário para que os trabalhadores da agricultura familiar do município tenha todo suporte para exercer suas atividades. Quanto mais a gente investe em agricultura, mais geração de emprego e renda estamos proporcionando para a população penedense, sobretudo aos moradores da zona rural”, explica o Engenheiro Agrônomo.

Produção

Outro agricultor beneficiado pelas ações da Prefeitura de Penedo é Hilário José Rodrigues, proprietário de um lote no Povoado Sítio Nazário.

No local são plantados alface, cebolinha, inhame, acerola, dentre outros produtos também vendidos na Feira da Agricultura Familiar. Além dele, trabalham no local sua esposa, seus três filhos e sua filha.

Hilário José Rodrigues agradece as ações desenvolvidas pela SEMADA Penedo, apoio técnico importante no combate a pragas, sem o uso de agrotóxicos, na qual são utilizados produtos orgânicos como a borra da cana-de-açúcar e adubos também produzidos de forma natural.

A equipe que realiza as visitas também conta com os técnicos agrícolas Ricardo Camilo e Michel Douglas.

Eles são responsáveis por avaliar o estado do plantio das diversas variedades, análise de solo, dentre outros procedimentos e auxiliar os produtores com o conhecimento necessário, para alavancar a produção agrícola em Penedo.

por Thiago Sobral – Decom PMP