Prefeitura de Penedo prorroga prazo para pagamento da TLF

Empresário com empreendimento funcionando em Penedo, seja qual for o porte, tem até o próximo dia 30 de abril para pagar a Taxa de Localização e Funcionamento (TLF).

O imposto referente ao ano 2021 teve seu prazo de vencimento alterado pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ). A data final para quitar a taxa era 31 de março, ou seja, o final do mês em curso.

A extensão do período consta na Portaria nº 001/2021 da SEMFAZ, publicada nesta segunda-feira, 15, no diário eletrônico da Prefeitura de Penedo.

O ato administrativo tem como objetivo evitar prejuízos aos contribuintes que não receberam o carnê da TLF em tempo hábil, para o devido recolhimento aos cofres da municipalidade.

Quem ainda não tem o carnê pode retirar no portal do contribuinte, clicando neste link, ou na sede da Coordenadoria de Tributos, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 284, Centro, no horário das 7h30 às 13h30.

Fonte: Decom PMP