Prefeitura de Penedo publica protocolo sanitário para retomada de atividades do setor produtivo

A Prefeitura de Penedo publicou nesta Segunda-Feira (10), uma portaria conjunta do Comitê de Gerenciamento de Impactos Econômicos da Crise Relacionada à Covid-19, abordando o Protocolo Sanitário para as atividades do setor produtivo no âmbito municipal.

De acordo com a Portaria conjunta 002/2020, as academias e Centro de Saúde e treinamento passam a integrar a fase laranja no protocolo estabelecido na portaria conjunta 001/2020, lembrando que todo o município já se encontrava na denominada Fase Laranja, do Plano de Distanciamento Social Controlado.

De acordo com a portaria 002, academias, clubes, centros de saúde, ginástica e treinamento passam a integrar a fase laranja, podendo reabrir, porém seguindo as regras contidas no documento.

O documento também aborda as regras para o funcionamento de farmácias, salão de beleza e barbearia, óticas, hotéis e pousadas e lanchonetes.

Uma das normas estabelece o número de clientes permitidos nas academias e similares, sendo oito alunos por turma. Em casa turma os alunos poderão permanecer dentro do local pelo tempo máximo de 60 minutos.

Além disso também será necessário obedecer a distancia mínima entre os alunos, assim como a higienização dos aparelhos e o uso de álcool em gel por parte dos clientes.

De acordo com o documento, o desrespeito a qualquer uma das normas, importará na suspensão imediata do alvará de funcionamento do estabelecimento infrator. Estando previsto o acionamento das forças policiais para apuração do crime previsto no art. 268 do Código Penal.

A portaria pode ser acessada por meio do seguinte link.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)