Prefeitura de Penedo publica regras sobre flexibilização do comércio e setor de serviços

A retomada gradual dos setores do comércio e serviços em Penedo já tem todos os protocolos previstos. O regramento debatido entre empresários, lojistas, vereadores e representantes da Prefeitura de Penedo está publicado no Diário Oficial do Município.

Por meio do Comitê de Gerenciamento Econômico de Impactos Relacionados à Covid-19, a Prefeitura de Penedo e todos os segmentos envolvidos no trabalho aderiram ao Protocolo Sanitário de Distanciamento Social Controlado de Alagoas, publicada no Diário Oficial do Estado em 15 de junho de 2020.

Com exceção de municípios do Litoral Norte de Alagoas, da região metropolitana de Maceió e da capital alagoana, todos os demais do estado continuam na chamada fase vermelha, com todas as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

Considerando os resultados das ações preventivas de enfrentamento ao coronavírus e o trabalho desenvolvido no município com taxa de ocorrência da doença 300% menor do que nos demais municípios de Alagoas, Penedo se habilita aos processo de flexibilização das atividades econômicas.

por Fernando Vinícius – Decom PMP