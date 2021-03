Prefeitura de Penedo realiza busca ativa na zona rural para inclusão em programas

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), realiza na zona rural do município a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social nos programas CRIA (Criança Alagoana), Criança Feliz e outros desenvolvidos pela administração Crescendo Com Seu Povo, em parceria com os governos federal e municipal.

O objetivo do trabalho realizado é a identificação de pessoas em situação de pobreza por meio da busca ativa, ou seja, indo ao encontro da população, por meio de visitas domiciliares, traballho que assegura proteção e direitos sociais.

De acordo com Fernando Rodrigues Santana Júnior, Coordenador do Programa Criança Feliz em Penedo, a ação ocorre nessa quinta-feira (4) no Povoado Catrapó, localidade que já recebeu o trabalho e onde as visitas terão continuidade.

Já na sexta-feira (5), a ação será realizada no Povoado Ponta Mofina.

Programas Sociais

A população das localidades visitadas também poderão ter acesso a diversos outros programas sociais, por meio da inclusão no Cadastro Único (CadÚnico).

Entre esses programas estão a Tarifa Rural, Tarifa Social e o Acessuas Trabalho, que tem o objetivo de promover oportunidades de acesso ao emprego formal ou possibilidades de geração de emprego e renda.

Fernando Rodrigues explica que essa é uma ação permanente nos bairros e povoados de Penedo, com programação na zona rural toda quinta e sexta-feira, enquanto na cidade ocorre de segunda a quarta-feira.

“Estamos realizando um trabalho mais ativo nos povoados, que será feito de forma contínua com a busca ativa nas residências das pessoas, para garantia de direitos e inclusão de famílias nos diversos programas sociais”, afirmou Fernando Rodrigues.

por Thiago Sobral – Decom PMP