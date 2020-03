Prefeitura de Penedo realiza mais uma etapa do Programa Moradia Legal IV

Mais uma etapa do trabalho que viabiliza a escritura de imóvel para famílias de baixa renda em Penedo é realizada no governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes. A partir de hoje (segunda-feira, 16), moradores dos bairros Castro Alves; das Vilas Primavera, São Francisco e Santa Clara; e do Conjunto Monte das Oliveiras fazem o cadastro social do Programa Moradia Legal IV.

O trabalho realizado por pessoal da Procuradoria Geral do Município (PGM) e da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação (Semdesh) começou na comunidade Castro Alves, popularmente conhecida como Bititinga. Entre as pessoas atendidas no Telecentro erguido pelo Sesi, estava a aposentada Maria de Lourdes Oliveira, 81 anos, moradora da Rua Professora Eutalia Bessouchet.

Há mais de 50 anos residindo no bairro Castro Alves, a idosa que trabalhou até os 60 anos lavando roupas estava acompanhada da filha Maria Alice de Oliveira, 64 anos, também aposentada.

Escritura da casa

“Ela só tem um salário mínimo pra se manter e agora, vai conseguir a escritura da casa”, conta Maria Alice, professora aposentada que reside em Maceió e veio auxiliar a mãe e a tia de 91 anos, vizinha da Maria de Lourdes, na formalização da posse viabilizada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL)

Sob a tenda instalada diante do telecentro, o pedreiro Antonio Alves de Lima, 68 anos, aguardava ser chamado para atualizar seu registro no CadÚnico. Ao lado da filha Clécia Lima, ele lembra que foi o segundo morador da Rua Professora Rosa Maria Menezes de França.

“A casa era da minha sogra e de taipa, aí eu fui levantando aos poucos, com bloco que fazia no final de semana”, conta o trabalhador atualmente aposentado. Por sua experiência de trabalho, ele sabia que o custo para ter a escritura do imóvel da família era caro, atualmente em cerca de seis mil reais.

Para resolver esse problema social, o TJ Alagoas criou o Moradia Legal, programa executado em parceira com os municípios, sendo Penedo uma das melhores referências no desenvolvimento da ação cuja etapa atual tem sequência durante esta semana, nos seguintes locais, sempre no horário das 8h00 às 15 horas.

Cronograma

16 de Março – Bairro Castro Alves/Telecentro

17 de Março – Vilas Primavera e São Francisco/Escola Dom Constantino Lüers

18 de Marco – Vila Santa Clara/Escola Josef Bergmann

Dias 19 e 20 de Março – Conjunto Monte das Oliveiras/Ponto final do transporte coletivo, em frente da casa da Presidente da Associação de Moradores da comunidade (D. Eleni)

por Fernando Vinícius – Decom PMP