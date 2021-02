Prefeitura de Penedo realiza recadastramento de feirantes

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA), realiza até o próximo dia 12 o recadastramento dos feirantes do Centro Histórico e do Bairro Santa Luzia, popular feirinha do Barro Duro.

O recadastramento é obrigatório para todos os feirantes, inclusive para quem comercializa somente nos dias de sábado na área do Centro Histórico.

Quem não comparecer à sede da SEMADA para atualizar seus dados não poderão vender seus produtos.

De acordo com o Secretário de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola Pedro Felipe Queiroz de Azevedo Santos, o cadastro servirá para saber quais são os feirantes residentes em Penedo e quem são de outros municípios, contribuindo para adoção das medidas relacionadas às feiras livres de Penedo.

Com esse cadastro, a equipe técnica da SEMADA Penedo realizará o ordenamento e setorização das feiras, que serão saneadas e receberão padronização de todas as barracas.

Pedro Felipe destaca ainda que, nesse primeiro momento, não haverá mudanças relacionadas aos pontos em que os feirantes comercializam os seus produtos, até a conclusão do recadastramento por parte da Secretaria.

Os feirantes devem comparecer à sede da SEMADA no horário das 8:00 às 13h, localizada na Av. Getúlio Vargas, n º 56, ao lado do Colégio Imaculada. Os documentos necessários para o recadastramento são RG, CPF, comprovante de residência, originais e suas respectivas cópias.

Setorização

Após concluído o recadastramento dos feirantes, a SEMADA Penedo realizará a organização da feira por setor.

O Secretário de Abastecimento e Desenvolvimento Agrário afirmou ainda que a setorização e organização da feira criará um ambiente mais seguro e agradável para feirantes e consumidores.

“Queremos saber quem é da cidade e quem é de fora, quem trabalha diariamente e quem vende somente no sábado. O objetivo é retornar as feiras livres com 100% de sua capacidade, porém sem descuidar das medidas necessárias de combate a pandemia de Covid-19, mantendo o distanciamento social e demais regras de segurança. Por isso iremos separar os feirantes de acordo com os produtos comercializados, utilizando para isso toda extensão da Rua Ulisses Batinga”, explicou Pedro Felipe.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)