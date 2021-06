Prefeitura de Penedo realiza reunião para formação do Conselho Municipal de Meio Ambiente

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- SEMARH da Prefeitura de Penedo trabalha para promover ações de proteção ambiental em todo o município.

Integrando as ações da pasta, a SEMARH realizou a primeira reunião para composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente, nesta quarta-feira, 2 de junho.

O encontro foi realizado com público reduzido em virtude das restrições impostas pelo momento atual da pandemia de Covid-19.

Participaram apenas os integrantes de órgãos, entidades e associações convidadas, entre essas a Universidade Federal de Alagoas- UFAL.

A reunião também contou com as presenças do Prefeito Ronaldo Lopes e do Secretário de Meio Ambiente de Penedo, Gustavo Alencar.

Composição

O Conselho Municipal de Meio Ambiente é composto por cinco membros, sendo o presidente o Secretário Municipal de Meio Ambiente, atribuição definida pela legislação vigente.

Após os debates em torno do tema, outra reunião foi agendada para o próximo dia 9, para definir a composição do referido conselho.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente atuará como um órgão deliberativo, consultivo e normativo referente ao tema.

O órgão tem como atribuição a fiscalização das questões ambientais, buscando a preservação do meio ambiente no âmbito municipal e tendo também a função de emitir autorizações ambientais para a instalação de novas empresas em Penedo.

Prefeito Ronaldo Lopes

O Prefeito Ronaldo Lopes ao discursar durante a abertura do encontro destacou o marco importante para Penedo, que representa a formação desse conselho, lembrando que a poucos anos a Secretaria de Meio Ambiente era criada.

Com a formação do Conselho do Meio Ambiente concluísse a estruturação dos órgãos referentes a questão ambiental no município.

“Todos os presentes darão uma grande contribuição para formação do conselho, já temos 5 meses de administração e sempre buscando trabalhar na preservação ambiental. Podem ter certeza que o meio ambiente é prioridade em nossa gestão, somaremos avanços na proteção ambiental como a preservação de nascentes do Rio São Francisco, entre outros objetivos, contando sempre com o apoio do IMA- Instituto do Meio Ambiente de Alagoas”, destacou Ronaldo Lopes.

Ronaldo Lopes também salientou a implantação da coleta seletiva do município, com a estruturação de um galpão com todos os equipamentos necessários e a instalação de uma cooperativa de reciclagem.

Também pediu o apoio da população quanto a questão do lixo, para que coloquem em suas portas apenas antes do caminhão da coleta passar.

Sobre a coleta seletiva também afirmou ser importante que a população faça sua parte, não descartando nenhum tipo de material em terrenos baldios e separando os resíduos recicláveis para coleta seletiva.

