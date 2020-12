Prefeitura de Penedo recebe prêmio por avanços no Ideb

Os investimentos realizados durante a gestão de Marcius Beltrão e Ronaldo Lopes geraram avanços incontestáveis para a população de Penedo. Entre os maiores beneficiados estão crianças e adolescentes que estudam na rede pública municipal.

Avaliados a cada dois anos pelo governo federal, estudantes de escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) obtiveram desempenho acima da meta estipulada para o município no Ideb.

Ideb

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil e sua fórmula de cálculo analisa o aprendizado em português e matemática e ainda a taxa de aprovação nas escolas públicas.

De acordo com dados oficiais, as crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental na Semed Penedo precisavam alcançar 5,0 no Ideb e conseguiram 5,5. Já as turmas dos anos finais tiveram desempenho espetacular, ficando com 5,0 quando a meta era 3,8.

Em termos de taxa de aprovação, ou fluxo, o percentual é praticamente de 100% entre estudantes das escolas mantidas pela Prefeitura de Penedo. Entre a criançada dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o percentual alcança 0,99%. Entre estudantes dos anos finais, o índice é de 0,98%. As duas categorias estão acima da média nacional.

Undime

Por isso, a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) de Alagoas reconheceu o trabalho da Semed Penedo e premiou o município, um dos dez melhores de Alagoas na avaliação do Ideb 2019, o mais recente do país.

“Eu estou muito feliz de ser agraciada com essa conquista, mas o prêmio maior é saber que, junto com toda equipe da Semed, demos o nosso melhor para que nossas crianças e adolescentes possam ter uma educação de qualidade”, disse a Secretária Cíntya Alves, agradecendo o apoio do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes.

por Fernando Vinícius – Decom PMP