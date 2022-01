Prefeitura de Penedo reduz idade para vacinação de crianças contra Covid

Crianças com menos de onze anos de idade estão sendo vacinadas contra Covid-19 em Penedo na campanha de combate ao coronavírus.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) atende meninos e meninas com 10 anos de idade a partir desta segunda-feira, 24, e a garotada com 9 anos completos já pode ser encaminhada à Central de vacinação de terça-feira, 25, em diante.

Pais ou responsável legal precisam apresentar RG e comprovante de residência e acompanhar a criança, levando o registro de nascimento, caderneta de vacina, CPF ou cartão SUS do filho ou da filha.

O protocolo nacional exige ainda a assinatura do termo de autorização para vacina, documento cujo modelo está disponível abaixo do texto e pode ser impresso para preenchimento antecipado.

A vacina pediátrica é administrada pela Prefeitura de Penedo no ginásio da Escola Estadual Professor Ernani Méro de segunda a sexta, das 8h às 16 horas, horário reduzido até o meio-dia no sábado.

Em relação à portaria da Vara da Infância sobre a vacinação de crianças no município, a Prefeitura de Penedo realiza uma entrevista coletiva nesta terça, 25, a partir das 10 horas, na Casa de Aposentadoria, com transmissão ao vivo no YouTube.

O trabalho de esclarecimento sobre a medida é feita em parceria com o Tribunal de Justiça, Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA e Câmara de Vereadores.

por Fernando Vinícius – Decom PMP