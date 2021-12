Prefeitura de Penedo reforça cuidados para saúde de bebês e mulheres

Orientar gestantes e mulheres faz parte do cotidiano das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) na rede pública, trabalho reforçado com a promoção da Semana do Bebê, envolvendo outras pastas da Prefeitura de Penedo.

A iniciativa integra setores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), entre eles os programas Criança Feliz e Criança Alagoana (CRIA); o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A abertura da Semana do Bebê ocorreu nesta segunda-feira, 06, no anexo do posto de saúde do bairro Senhor do Bonfim (Oiteiro) e na Unidade de Saúde da Família do povoado Capela, zona rural do município.

A orientação sobre os cuidados com a saúde das mulheres e principalmente de crianças em período de gestação, recém-nascidas e em amamentação acontece amanhã (terça, 07) nos postos da Cohab, bairro Santo Antônio (Barro Vermelho), José Edileno, Raimundinho 08, São José e Tabuleiro dos Negros.

Na quinta-feira, 09, a Semana do Bebê será promovida para as famílias atendidas nos postos de saúde do Conjunto Rosete Andrade, Loteamento Vitória e nos povoados Cooperativa e Palmeira Alta.

Na sexta, 10, o trabalho atenderá mamães e gestantes assistidas na unidade Vila Matias e Gabriel 05.

