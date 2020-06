Prefeitura de Penedo renova medidas em combate ao novo Coronavírus

A Prefeitura de Penedo publicou no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (15), o Decreto Municipal Nº 686, que atualiza as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do COVID – 19 (Coronavírus) no âmbito do Município de Penedo, em consonância com o Decreto Estadual n.º 70.066, de 09 de junho de 2020.

O decreto assinado pelo Prefeito Marcius Beltrão mantém em vigor de forma ininterrupta até o próximo 23 de junho, as medidas temporárias em combate a pandemia mundial previstas nos Decretos Municipais de n.ºs 669/2020, 670/2020, 671/2020, 673/2020 , 676/2020 e 680/2020.

Restrições

A renovação do decreto municipal considera a necessidade de alinhamento das medidas tomadas pelos entes federativos no combate ao covid-19, promovendo o isolamento social como forma de evitar a propagação da doença.

Dessa forma a Prefeitura de Penedo orienta a população a permanecer em casa, saindo apenas nos casos de inevitável necessidade. Salienta-se que nas últimas semanas tem crescido os casos de Covid-19 no município, sendo preciso que a população permaneça consciente dos perigos da doença que podem levar ao óbito.

Continuam proibidos o funcionamento de diversos tipos de estabelecimentos comerciais a exemplo de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, eventos e exposições, assim como o transporte coletivo municipal e o transporte intermunicipal rodoviário.

Estão liberados da proibição papelarias, livrarias, bancas de revista, lojas de material de limpeza, concessionárias de veículos, além de lojas de aviamentos e tecidos, farmácias entre outros representando uma reabertura gradativa e segura da atividade comercial. Esses estabelecimentos deverão adotar medidas preventivas para evitar contágio entre seus funcionários e evitar aglomeração de clientes, entre esses a adoção da distancia mínima entre clientes e o uso de máscaras e álcool em gel.

O novo decreto municipal pode ser acessado pelo seguinte link

por Thiago Sobral – Decom-PMP