Prefeitura de Penedo tem um novo local para a Escola Municipal Santa Luzia

O Prefeito Ronaldo Lopes tem mais uma boa notícia para a população. Graças à parceria com o governador Renan Filho, Penedo ganha mais um investimento em educação que beneficia diretamente moradores do bairro Santa Luzia e localidades vizinhas.

O benefício é a cessão da Escola Estadual Professora Ruth Mendonça, mais conhecida como CAIC, para a Secretaria Municipal de Educação (Semed). O imóvel que será praticamente reconstruído – exceto seu ginásio de esportes, recuperado pelo governo estadual em 2018 – para funcionamento da Escola Municipal Santa Luzia.

“Nós já estávamos conversando há algum tempo sobre o CAIC de Penedo. Procuramos o governador Renan Filho e o Luciano Barbosa, à época Secretário de Educação, trabalho que iniciei com o prefeito Marcius para que nós pudéssemos receber a área do CAIC para o município”, explica o Prefeito Ronaldo Lopes.

Todo o processo burocrático sobre a cessão do imóvel já está concluído e não houve matrícula da rede estadual para o CAIC, com estudantes direcionados para as unidades próximas (Escolas Alcides Andrade e Comendador José da Silva Peixoto).

“Nós conseguimos mais esse benefício porque temos uma carência de escola justamente nessa região, diferente da secretaria estadual. Já temos projeto pronto, parte do recurso também e agora estamos buscando o restante para iniciar a reestruturação do imóvel”, informa Ronaldo Lopes sobre mais um avanço para Penedo.

Da parceria com o governador Renan Filho, somente na área da Educação, Penedo assegurou a permanência da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório no bairro Santo Antônio. O prédio da unidade de ensino da Semed tinha graves problemas estruturais devido à instabilidade do terreno onde foi construído.

A solução para a comunidade do tradicional Barro Vermelho veio com a cessão da Escola Estadual Jácome Calheiros. A unidade que estava desativada foi reformada e modernizada pela Prefeitura de Penedo, obra praticamente pronta.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP