Prefeitura de Penedo terá Superintendência de Iluminação Pública

O setor responsável por iluminar vias e logradouros públicos em Penedo será mais ágil e melhor estruturado.

O avanço em mais uma área de atuação do governo Crescendo Com Seu Povo virá com a implantação da Superintendência de Iluminação de Penedo (SIP), conforme anunciou o Prefeito de Penedo nesta sexta-feira, 05.

O trabalho atualmente vinculado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) passará para a responsabilidade de uma superintendência, o que gera mais autonomia administrativa.

A inovação constará na minirreforma administrativa que deverá ser encaminhada à Câmara Municipal de Penedo na próxima semana.

As modificações também incluem a criação da Secretaria Municipal de Esportes, pasta que será administrada pelo professor e empresário Givaldo Vasconcelos, o Juquinha.

Para o comando da SIP, Ronaldo Lopes convidou Ricardo Araújo, ex-secretário de Agricultura de Penedo e ex-superintendente da SMTT nos governos Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes.

Fonte: Decom – PMP