Prefeitura de Penedo transmitirá cerimônia de posse de Ronaldo Lopes e João Lucas

A cerimônia de posse do prefeito Ronaldo Lopes e do vice-prefeito João Lucas será transmitida, ao vivo, pelas redes sociais da Prefeitura de Penedo.

Para evitar aglomeração nos locais onde ocorrerão os atos oficiais – todos situados no Paço Municipal, entorno da Praça Barão de Penedo, Centro Histórico -, tudo será transmitido nas páginas oficiais do governo municipal.

Facebook e Instagram

A divulgação propiciará a oportunidade para qualquer pessoa acompanhar a cerimônia, sem se expor aos riscos inerentes à pandemia do novo coronavírus. Para assistir, basta acessar a página da Prefeitura de Penedo no Facebook ou perfil no Instagram.

A transmissão começa às 19 horas de sexta-feira, 1º de janeiro, com a missa na Catedral Diocesana de Penedo. Após a celebração religiosa, ocorrerá a cerimônia de posse na Câmara de Vereadores.

Em seguida, Ronaldo Lopes e João seguem para a Prefeitura de Penedo, onde serão realizadas as solenidades de transmissão de cargo do Prefeito Marcius Beltrão ao próximo gestor, Ronaldo Lopes, e a nomeação do primeiro escalão do governo.

O cerimonial será concluído com um discurso do Prefeito Ronaldo Lopes.

Fonte: Decom – PMP