Prefeitura de Penedo transporta moradores da zona rural para vacinar contra Covid

Quem reside na zona rural tem dificuldade de ter acesso a serviços disponíveis na cidade. Distância, falta de transporte ou condição da estrada são barreiras que a gestão Crescendo Com Seu Povo supera para aproximar famílias do campo das obrigações do poder público.

A orientação do Prefeito Ronaldo Lopes ao primeiro escalão do governo é seguida à risca. Desde o início do seu mandato que estradas vicinais estão sendo recuperadas, ação fundamental para viabilizar o fluxo de pessoas e escoar a produção agrícola.

Além disse, a cidade e a zona rural estão mais próximas por meio das ações de busca ativa. As Secretarias Municipais de Saúde, Desenvolvimento Social e Educação atendem os moradores em suas comunidades, prova do compromisso do gestor penedense com toda a população.

Vacina Contar Covid-19

No início da próxima semana, mais um trabalho nesse sentido será desenvolvido pela gestão Crescendo Com Seu Povo.

Com transporte cedido pela Secretaria Municipal de Educação, moradores de seis comunidades com maior número de habitantes da zona rural e povoados próximos serão levados até a Central de Vacina contra Covid.

A ação da Secretaria Municipal de Saúde atenderá pessoas com idade igual ou maior do que 48 anos e portadores de comorbidade com 18 anos ou mais, assim como quem possui deficiência permanente, mas consegue se locomover.

O trabalho conjunto atenderá na segunda-feira, 14, as comunidades Palmeira Alta, Ponta Mofina e os dois núcleos da Cooperativa.

Na terça-feira, 15, será a vez dos moradores dos povoados Capela, Santa Margarida e Tabuleiros dos Negros.

Para ter acesso, basta se dirigir até o posto de saúde informado por cada equipe local.

Fonte: Decom – PMP