Prefeitura de Penedo vacina idosos a partir de 64 anos

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de Penedo já está vacinando idosos contra Covid-19, a partir dos 64 anos de idade.

A Prefeitura de Penedo destaca que a inclusão de mais uma faixa etária pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) não impede quem tem mais de 64 anos de receber a vacina.

Além disso, a SEMS Penedo vacina os profissionais de saúde a partir de 45 anos de idade, a partir das 13 horas desta quarta-feira (31).

As pessoas desses grupos prioritários devem se dirigir até a Central de Vacinação, instalada na Escola Estadual Ernani Mero, portando documento oficial com foto e cartão do SUS, das 8h às 17h.

Com o recebimento de novas doses por parte da Secretaria de Saúde de Penedo do imunizante contra o novo coronavírus, desde o inicio da campanha, o município prossegue com a vacinação do público-alvo.

De acordo com o vacinômetro da Prefeitura de Penedo, 5.760 pessoas já foram vacinadas contra Covid-19 até ontem (segunda-feira, 29), desde o início da campanha de vacinação entre idosos e profissionais da área da saúde.

Entre todos os municípios com mais de 50 mil habitantes de Alagoas, Penedo é o que tem melhor desempenho na vacinação contra Covid-19, com alcance de 95% na relação entre as doses recebidas pelo município e sua aplicação na população.

Das 6.789 doses enviadas para Penedo, 6.450 foram utilizadas, seja como primeira ou segunda dose.

Além da Central de Vacinação, a gestão Crescendo Com Seu Povo disponibiliza a vacina em domicílio para pessoas acamadas ou que não têm condições de se locomover.

A Prefeitura de Penedo também oferta o transporte dos idosos que residem na zona rural, para receber a vacina.

As pessoas nessas condições citadas acima, ou seus parentes e responsáveis legais podem solicitar a visita por meio do 82 99399-8360, contato que funciona somente como whatsapp e durante o funcionamento da Central de Vacinação.

Vacina solidária

A Prefeitura de Penedo lançou a campanha Vacina Solidária para arrecadar alimentos que serão distribuídos à famílias em situaçãode vulnerabilidade social.

As doações podem ser feitas na Central de Vacinação durante seu horário de funcionamento.

Por Thiago Sobral – Decom/ PMP