Prefeitura de Penedo vacina idosos contra Covid-19

Idosos com idade igual ou superior a 85 anos estão sendo imunizados contra a Covid-19 em Penedo. A campanha desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), em parceria com os governos estadual e federal, avançou para o grupo prioritário posterior ao dos profissionais da área de saúde.

O começo da nova fase da campanha de vacinação foi acompanhado pelo Prefeito Ronaldo Lopes. O gestor conversou com servidores e populares durante o compromisso de sua agenda de trabalho nesta quinta-feira, 28.

O primeiro idoso a ser imunizado contra o coronavírus foi o cirurgião dentista Geraldo Cavalcante. Aposentado, viúvo e com problemas de audição, ele aguardava com expectativa diferenciada por ser o responsável por cuidar de seu filho único, portador de Síndrome de Down e com idade de 47 anos.

Outro profissional da área de saúde atendido hoje foi o ginecologista e obstetra José Lôbo. “Todo mundo deve ser vacinado porque acho que será a salvação para esse momento tão triste da história da humanidade”, comentou o médico aposentado, momentos antes de receber a primeira dose.

A segunda aplicação da vacina AstraZeneca ocorrerá em 90 dias, quando Dr. Zé Lôbo voltará para a Central de Vacinação da SEMS Penedo.

A professora aposentada Madalena Reis também tem agendado seu retorno para o dia 28 de abril. Ela lecionou Língua Portuguesa para diferentes gerações, sempre com muita competência, e agradeceu à Divina Providência pela proteção adquirida.

“Eu primeiro agradeço a Deus, é uma graça enorme ser uma das primeiras a ser vacinada. Nosso Senhor não abandona ninguém, e que esta fase terrível que estamos passando termine em breve”, declarou a docente que estava acompanhada por sua filha, Teresa Guedes, cirurgiã dentista e servidora efetiva da Prefeitura de Penedo.

Documento e CPF

Para receber a primeira dose da vacina, a pessoa idosa deve apresentar documento oficial com foto e CPF durante o cadastramento de seus dados pessoais, procedimento comum para todos que serão vacinados.

Quem não pode sair de casa por comprovada dificuldade de locomoção ou encontra-se acamado, a SEMS Penedo vacinará no domicílio.

Para identificar quem se encontra em alguma dessas duas condições, a Prefeitura de Penedo recorre ao trabalho regular dos postos de saúde, da Farmácia Central e dos programas Redenção e Melhor Em Casa. Fazendo o cruzamento das informações de setores da SEMS com dados do e-SUS, estima-se que cerca de mil idosos com 80 anos ou mais residem em Penedo.

Vacina em casa

“Seria muito complicado agendar horário para vacinar esses idosos porque a gente poderia ficar com nosso pessoal ocioso na Central de Vacinação, devido a eventuais atrasos ou até mesmo falta. Por isso nós mapeamos os acamados e vamos vaciná-los de casa em casa”, informa Jamila Peixoto, Diretora de Epidemiologia e Vacinação da SEMS.

Em relação aos idosos que residem na zona rural de Penedo, a SEMS também prestará a assistência no domicílio, trabalho que terá início amanhã (sexta-feira, 30) e cujo cronograma de visita será divulgado nas redes sociais da SEMS e da Prefeitura.

Até esta quarta-feira, 26, 757 pessoas (todas trabalhadoras da área de saúde) haviam sido vacinadas contra Covid-19. Em breve, a relação dos vacinados será divulgada. A imunização é feita na central instalada na Escola Estadual Ernani Méro, trabalho desenvolvido conforme a disponibilidade de doses da vacina que salva vidas.

por Fernando Vinícius – Decom PMP