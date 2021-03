Prefeitura de Penedo vacina mais de 700 idosos contra Covid em um só dia

A imunização organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) atendeu 713 pessoas com 66 anos ou mais, sendo que seis receberam a segunda dose da proteção contra o coronavírus.

A assistência proporcionada pelo governo Ronaldo Lopes/João Lucas está disponível na Central de Vacinação instalada nas dependências da Escola Estadual Ernani Méro, das 7h às 17 horas.

Entre idosos e profissionais de saúde que já receberam pelo menos a primeira dose do imunizante, a SEMS Penedo já vacinou quase cinco mil pessoas, exatamente 4.970 até esta quarta-feira, 24.

A Prefeitura de Penedo informa que não decide quais os grupos prioritários para a campanha que atende critérios definidos pelo Ministério da Saúde e que o avanço na quantidade de pessoas imunizadas depende do repasse de vacinas ao município.

O que o governo Crescendo Com Seu Povo faz por recursos próprios é, por exemplo, disponibilizar transporte dos idosos que residem na zona rural para receber a vacina.

Outra prova do compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes com os que mais precisam é a vacinação em domicílio para pessoas acamadas ou que não têm condições de se locomover.

Além disso, a gestão da SEMS Penedo está sempre em contato direto com o PNI (Programa Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde e o governo estadual para receber as vacinas, assim que ocorrer a liberação de novos lotes, trabalho que faz com que a faixa etária vacinada aqui seja a mais baixa de Alagoas.

São essas iniciativas e o comprometimento dos servidores públicos com a população que colocam Penedo entre os municípios alagoanos com melhor desempenho na campanha de vacinação contra Covid-19.

por Fernando Vinícius – Decom PMP