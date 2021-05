Prefeitura de Penedo vacina novos grupos prioritários

A vacinação contra Covid-19 segue em Penedo, a partir de segunda-feira (24), com a inclusão de novos grupos prioritários.

Dessa forma, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo, imuniza trabalhadores de transportes coletivos, trabalhadores de transportes aquaviários (lanchas, balsas, entre outros.).

Também serão vacinados nessa etapa, trabalhadores industriais e da construção civil, caminhoneiros, trabalhadores da limpeza urbana, guardas patrimoniais e agentes da SMTT- Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito.

As pessoas pertencentes a esses grupos, devem ter 18 anos de idade ou mais.

A imunização ocorre na Central de Vacinação contra Covid-19, que funciona na Escola Estadual Ernani Méro, das 7h as 17 horas. Não esquecer o documento oficial com foto e o cartão do SUS.

Também são necessários para comprovação de inclusão no grupo vacinado, os seguintes documentos: CPF, comprovante de residência ( original e cópia) e documento que comprove o desempenho da função (original e cópia) podendo ser:

Contracheque ou declaração emitida pelo serviço que atua em Penedo, com obrigatoriedade da empresa está registrada no município.

O avanço na campanha de imunização contra o coronavírus para as próximas faixas etárias acontecerá à medida que chegarem novos lotes de vacinas contra Covid-19 em Penedo.

Fonte: Decom – PMP