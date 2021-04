Prefeitura de Penedo vacina profissionais de saúde autônomos com 35 anos ou mais

Profissionais de saúde autônomos com 35 anos de idade ou mais que estão trabalhando em Penedo recebem nesta segunda-feira, 05, a primeira dose de vacina contra Covid-19.

O grupo prioritário será incluído na campanha de imunização a partir das 13 horas, na Central de Vacinação mantida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) na Escola Estadual Ernani Méro.

Para ser imunizado, o profissional de saúde autônomo precisa ter vínculo ativo em sua área de atuação, comprovada com declaração do empregador, CNPJ ou cópia da carteira de trabalho.

A SEMS Penedo ressalta que apenas a apresentação do diploma não comprova vínculo ativo.

De acordo com o Ministério da Saúde, profissionais de saúde autônomos são as seguintes categorias: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde.

Estão incluídos técnicos, auxiliares e trabalhadores de apoio (recepcionistas, segurança, limpeza, cozinheiro e gestores).

Também se enquadram no grupo prioritário previsto no protocolo nacional trabalhadores de laboratórios de análises clínicas; farmácias e drogarias; trabalhadores de empresa de serviço funerário; de cemitérios; cuidador de idoso; doulas; parteiras; terapeuta ocupacional; biólogos; biomédicos; fonoaudiólogos; assistentes sociais; profissionais de Educação Física; médicos veterinários; e acadêmico em estágios curriculares ou extracurriculares, desde que estejam atuando no município de Penedo.

Fonte: Decom – PMP