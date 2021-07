Prefeitura de Penedo vacinará pessoas a partir de 31 anos e funcionários de bancos sediados no município

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo inicia nessa quinta-feira (22), a vacinação contra Covid-19, em pessoas a partir de 32 anos e funcionários das agencias bancarias, a partir de 18 anos, sendo esse um grupo definido como prioritário de acordo com a legislação vigente.

Poderão se vacinar bancários de Penedo ou seja funcionários que são efetivos em qualquer uma das agências bancárias do município: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Economica, Banco do Nordeste e Sicred.

Já na sexta-feira (23) começa a vacinação para pessoas com 31 anos ou mais.

A imunização está sendo realizada no Ginásio da Escola Estadual Ernani Mero, local onde funciona a Central de Vacinação, com horário das 08 às 16h.

Para ser vacinado, é preciso apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e Cartão SUS. Para bancários, também é necessário levar o comprovante de vínculo com o banco.

Penedo tem praticamente 98% de aproveitamento das doses que recebe para aplicar nos moradores, graças ao trabalho da gestão Crescendo Com Seu Povo, sendo esse o melhor percentual entre todos os municípios de Alagoas com mais de dez mil habitantes.

À medida que Penedo recebe novas doses da vacina, a SEMS inclui novas faixas etárias da população, assim como outros grupos prioritários, vacinando a população penedense em massa.

por Thiago Sobral – Decom PMP