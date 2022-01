Prefeitura disponibiliza transporte para vacinar estudantes das escolas da SEMED Penedo

O governo do Prefeito Ronaldo Lopes não mede esforços no combate ao coronavírus. Vacinar a população é ação permanente da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) desenvolvida em pontos dois pontos fixos e por meio de busca ativa,

Para facilitar o acesso ao imunizante que salva e protege vidas, a Prefeitura de Penedo está pronta para reforçar a campanha direcionada para estudantes iniciada em novembro do ano passado nas escolas da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Na próxima quarta-feira, 26, alunos e alunas de oito escolas da rede pública municipal, inclusive da zona rural, serão atendidos no cronograma de continuidade da cobertura vacinal que une SEMS, SEMED e setor do transporte escolar municipal.

Os veículos utilizados no dia a dia do ano letivo irão transportar estudantes para a Central de Vacinação que funciona na Escola Estadual Ernani Mero. A mobilização para que todos recebam a segunda dose da vacina está a cargo da direção de cada unidade de ensino, com pais e estudantes orientados sobre local e horário do embarque.

“Estamos vivendo momentos ainda difíceis por conta da Covid e não deixamos de colaborar com nossos estudantes porque é a vacina que salva vidas e faz a diferença no enfrentamento à pandemia”, diz Cíntya Alves, gestora da Secretaria Municipal de Educação.

“A Prefeitura de Penedo e a SEMED trabalham para oferecer todas as condições de imunização dos nossos estudantes, isso é fundamental para termos mais segurança na volta às aulas que acontecerão em fevereiro”, frisa Cíntya Alves, agradecendo ao Prefeito Ronaldo Lopes e ao Secretário de Saúde Guilherme Lopes pela atenção à comunidade escolar e da necessidade de conscientização da sociedade.

A pandemia de Covid voltou a registrar alta de casos de contaminados e óbitos no Brasil, situação que atinge, em sua grande maioria, pessoas não vacinadas. Entre os imunizados, a superação da gripe que matou mais de 623 mil pessoas no país é mais rápida e alta probabilidade de cura.

por Fernando Vinícius – Decom PMP