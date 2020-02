Prefeitura divulga programação da Lavagem do Rosário 2020

DIA 21/02/2020 (SEXTA- FEIRA)

CONCENTRAÇÃO: Praça Clementino do Monte

19h00min Desfile das Baianas

19h20min Lavagem das Escadarias da Igreja do Rosário

Rei Momo e Rainha

19h30min Desfile da Batucada Unidos do Bairro (Saída da Praça Clementino do Monte)

19h40min Desfile Batucada Milionários do Samba

19h50min Desfile Bloco Projeto Viver Bem, Melhor idade.

20h00min Bloquinho da OAB

20h10min Desfile do Bloco Sulamita

20h20min Desfile do Bloco Tadeu e Seus Bonecos

20h30min Desfile do Bloco Boneca Raquel

20h40min Desfile do Kilombloco

20h50min Desfile do Bloco Pergunta a ela

21h00min Participação Bloco Furacão

21h10min Bloco Filho do Homem

21h20min Bloco Parceiros Beer

21h25min Bloco as Bambis

21h30min Bloco se Deixar eu boto

Palco/Som (ao lado da Escola Gabino Besouro)

20h30min Bloco da Wilma (palco)

23h00min Orquestra Frevo Jatobá Jazz

Corredor da Folia (Circulando na Rua Barão do Rio Branco)

Orquestras

Azes do Frevo

Frevo Folia

Frevo Temperado

Dia 22 (sábado)

Blocos Alternativos

(Concentração em frente Antigo Senai)

1- OS ESTOURADOS: CONC: 19:30, SAÍDA: 20:00

2- BOTA PRA GERAR: CONC: 20:00 e SAÍDA AS 20:15

3- Uz FRENÉTICOS: CONC: 20:15 SAÍDA AS 20:30

4- OS RODELAS: CONC: AS 20:30 , SAÍDA AS 20:45

5- MISTER CAT: CONC: AS 20:45 , SAÍDA AS 21:00

6- BORA-BORA : CONC: AS 21:00 , SAÍDA AS 21:15

7- OS ANJINHOS: CONC: AS 21:20 SAÍDA AS 21:35.

Dia 23 (domingo)

BLOCO INTROMETENDO: CONC: 19:30 , SAÍDA AS 20:00

Dia 24 (segunda)

1- COMO TEU AMOR: CONC: 19:30 , SAÍDA AS 20:00

2- OS ATREVIDOS: CONC: 20:00 , SAÍDA AS 20:20

Blocos Alternativos (saída dos Bairros)

Dia 23

Bloco Loucos do Aterro (Bairro Santo Antônio)

Bloco As Luluzinhas (Bairro Santo Antônio)

Bloco Molecada do Oiteiro (Bairro Oiteiro)

Dia 24

Bloco Molecada do Oiteiro (Bairro Oiteiro)

Bloco Os Pernalonga (Raimundinho)

Bloco Castro Alves Folia (Bairro Santo Antônio saída às 13 horas)

Bloco Boca de Álcool (bairro Marisa Letícia)

Dia 25

Bloco As Luluzinhas (Bairro Santo Antônio)

Blocos de Orquestras

Dia 22 (sábado)

Filho do Cacique (saída 16h00min do Kamartelo)

Bloco o furacão (saída 18h00min do Bairro Santo Antônio)

Bloco Molecada do BV (saída 16h00min do Bairro Santo Antônio)

Dia 23 (domingo)

Bloco da Saudade (saída 19h00min Praça Jacome Calheiro)

Bloco Pergunte a ela (saída 16h00min do Bairro Santo Antônio)

Bloco de Legião de Amigos (saída 15h00min Praça da Santa Cruz)

Bloco Sulamita (saída 15h00min feirinha)

Bloco Filhos do Cacique (saída as 16 horas do Kamartelo)

Bloco Soldados Feridos (saída às 11 horas do Oiteiro)

Bloco Panelão (Bairro Santo Antônio)

Projeto Resgatando o Carnaval de Clube (local: Musical Penedense às 14 horas)

Dia 24 (segunda)

Filho do Cacique (saída 16h00min do Kamartelo)

Bloco Sulamita (saída 15h00min Praça Santa Luzia)

Carnafolia do São Miguel (saídas a 14 horas do Bairro)

Bloco Molecada do BV (saída do Bairro)

Dia 25 (terça)

Filho do Cacique (saída 16h00min do Kamartelo)

Bloco da Saudade (saída 19h00min Praça Jacome Calheiro)

Pergunte a Ela (saída 19h00min do Bairro Santo Antônio)

Bloco de Legião de Amigos (saída 15h00min Praça da Santa Cruz)

Bloco Sulamita (saída 15h00min da feirinha)

Bloco Panelão (Bairro Santo Antônio)

Fonte: Decom – PMP