Prefeitura do Rio libera público para jogos do Flamengo

A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a presença de público nos jogos do Flamengo realizados no Maracanã no mês de setembro. Segundo. Na segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde da capital carioca, por meio meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, aprovou a proposta do Rubro-Negro de três eventos-teste.

Diante do Grêmio, no dia 15 de setembro, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, será permitida a ocupação de 35% do Maracanã, que equivale a cerca de 27.583 torcedores. Quatro dias depois, em novo duelo contra o Tricolor gaúcho, mas pelo Campeonato Brasileiro, 40% do estádio poderá ser ocupado.

O último jogo do Flamengo como mandante no mês de setembro será contra o Barcelona-EQU, pela volta das semifinais da Libertadores. No dia 22 de setembro, cerca de 39.419 pessoas poderão acompanhar o duelo, equivalente a 50% da capacidade do Maracanã.

Segundo nota da Prefeitura do Rio, o torcedor que desejar comparecer a uma das partidas precisará se cadastrar num sistema online, realizar upload do comprovante de vacinação e fazer teste RT-PCR ou antígeno para covid-19 48 horas antes do jogo, no laboratório credenciado pelo Flamengo.

Também deverá ser mantido distanciamento social de um metro nos assentos disponíveis do Maracanã, além do uso de máscaras. Os torcedores serão acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde por 15 dias após os jogos, a partir dos dados informados pelo laboratório.

