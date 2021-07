Prefeitura do Rio planeja liberar 50% de público nos estádios

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira (29/7) um plano de flexibilização para a diminuição das medidas de restrições implantadas na cidade para conter o avanço da pandemia da Covid. Entre as medidas está o retorno de 50% do público aos estádios a partir do início de setembro.

Durante a coletiva, o prefeito Eduardo Paes também afirmou que boates também estão no planejamento. Ainda de acordo com Paes, esse retorno de público a esses espaços depende da cobertura vacinal na cidade. Caso 77% da população tenha tomado ao menos a primeira dose e 45% já esteja imunizado com a segunda dose, a reabertura terá início a partir dos dia 2 de setembro.

Questão Flamengo

Ainda durante a coletiva, Eduardo Paes respondeu sobre o pedido do clube Rubro- negro para que o público retornasse aos estádios. Paes afirmou que a proposta do time é específica e será analisada pela Secretaria de Saúde, e brincou sobre ainda não ter uma decisão concreta sobre o pedido.

“A proposta chegou só ontem, ela não teve uma reposta até ontem porque ninguém tinha pedido, não é porque eu sou vascaíno”, brincou o prefeito.

Fonte: Metrópoles